Samsung Galaxy A55 a PREZZO UNICO: ne rimangono POCHISSIMI

Hai bisogno di uno smartphone nuovo? Allora non farti scappare la promozione speciale sul Samsung Galaxy A55, oggi disponibile su Amazon a soli 330 euro con uno sconto del 3%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a disposizione gli ultimissimi articoli in offerta!

Samsung Galaxy A55: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A55 è uno smartphone di ultima generazione che vanta specifiche tecniche di alto livello e che, quindi, può accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,6″ con 1.000 nit di luminosità e Vision Booster: in questo modo è possibile ottimizzare colore e contrasto così da avere immagini sempre super nitide anche alla luce diretta de sole. Non è da meno l’iconico design del dispositivo che ha una nuova cornice laterale in metallo e il sistema a tripla fotocamera.

Potrai sicuramente divertirti a realizzare scatti da vero professionista con la fotocamera grandangolare da 50 MP, mentre la fotocamera frontale da 32 MP cattura selfie in HD impeccabili e dai dettagli mega realistici. Allo stesso modo è possibile registrare video fluidi e precisi in Super HDR, grazie alla stabilizzazione OIS e VDIS in 4k.

Un altro fiore all’occhiello dello smartphone è sicuramente la sua autonomia elevatissima grazie alla batteria da 5.000 mAh che permette di utilizzarlo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.