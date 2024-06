Samsung Galaxy A55: su eBay lo paghi 160 EURO IN MENO, corri!

Vuoi farti un regalo ed acquistare uno smarphone che sia prestante e super efficiente? Oggi allora è il tuo giorno fortunato! Al momento su eBay il Samsung Galaxy A55 è disponibile a soli 288 euro con uno sconto strepitoso del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione così conveniente non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

Samsung Galaxy A55: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Oggi hai l’opportunità di acquistare su eBay l’innovativo Samsung Galaxy A55 ad un prezzo davvero super conveniente.

Parliamo di uno dei migliori smartphone Android in circolazione grazie alle sue caratteristiche tecniche di spicco. Innanzitutto è dotato di un grande display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel: questo vuol dire che offre immagini realistiche dai colori vividi e i dettagli davvero super precisi.

Potrai restare sempre in contatto con il mondo grazie al modulo 5G che garantisce una navigazione in internet eccellente, oltre ad un trasferimento dati velocissimo in qualsiasi occasione.

Allo stesso tempo, potrai sbizzarrirti a fare foto e video con risoluzione altissima in qualsiasi condizione di luce sfruttando l’innovativa fotocamera da ben 50 megapixel.

Il dispositivo è dotato di 8GB di RAM e di 128GB di memoria interna: in questo modo qualsiasi operazione sarà sempre veloce e super fluida, ed avrai tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Oggi su eBay il Samsung Galaxy A55 è disponibile a soli 288 euro con uno sconto strepitoso del 36%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una promozione così conveniente non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.