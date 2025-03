Samsung Galaxy A56 5G: con le Offerte di Primavera il prezzo è OK

Il Samsung Galaxy A56 5G è lo smartphone Android di fascia media ideale per chi cerca prestazioni elevate a buon prezzo, ma senza compromessi. Con le Offerte di Primavera Amazon è ora proposto al prezzo di 499,90 euro, invece che a 549,90 euro.

Questo modello si distingue per il suo design elegante e le caratteristiche tecniche di alto livello e, al prezzo scontato, è un affare da non perdere.

Samsung Galaxy A56 5G: l’eccellenza in fascia media

Dotato del chip Exynos 1580, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il Samsung Galaxy A56 5G è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, che offre scatti di qualità superiore, grazie a tecnologie avanzate come il Super HDR, ideale per catturare dettagli anche in condizioni di luce non ottimali. Tra le funzioni dedicate agli appassionati di fotografia spiccano la selezione automatica dei volti migliori e la possibilità di eliminare elementi indesiderati dagli scatti, garantendo risultati impeccabili.

Lo schermo Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici è un vero punto di forza del Galaxy A56 5G. Con una luminosità massima di 1.200 nit, resa possibile dalla tecnologia Vision Booster, il display assicura un’esperienza visiva coinvolgente e realistica, perfetta per l’intrattenimento multimediale e l’uso quotidiano.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh, capace di supportare fino a 29 ore di utilizzo continuo. Abbinata alla connettività 5G ultraveloce, questa caratteristica rende il dispositivo un alleato affidabile per ogni tipo di attività, sia professionale che personale.

La sicurezza è un altro aspetto cruciale di questo modello. Samsung ha integrato la piattaforma Knox con certificazione EAL5+, assicurando una protezione avanzata per i dati personali e le credenziali, una caratteristica sempre più importante nell’era digitale.

Un elemento distintivo del Galaxy A56 5G è l’estensione della garanzia a 3 anni, un chiaro segnale della fiducia che Samsung ripone nella qualità e nella durabilità del prodotto. Questo dettaglio supera lo standard biennale generalmente offerto, aggiungendo ulteriore valore al dispositivo.

Con dimensioni compatte di 7,75 x 0,74 x 16,22 cm e un peso di soli 198 grammi, il Galaxy A56 5G è progettato per essere maneggevole e pratico, senza sacrificare la robustezza. La colorazione Awesome Graphite, disponibile per il mercato italiano, aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo una scelta raffinata per chi desidera un dispositivo moderno e performante.

Samsung Galaxy A56 5G: l’offerta di primavera

Il Galaxy A56 5G è appena uscito ma ha già guadagnato una posizione di rilievo nelle classifiche di vendita, confermandosi come una delle opzioni più apprezzate dagli utenti. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate, design accattivante e affidabilità, si presenta come una scelta ideale per chi cerca un dispositivo completo e versatile.

Grazie alle Offerte di Primavera Amazon, che portano il prezzo a soli 499,90 euro invece che 549,90 euro, il Samsung Galaxy A56 5G è lo smartphone Android da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.