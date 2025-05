Samsung Galaxy A56: con l'offerta Amazon oggi risparmi più di 100€

Se stai cercando un dispositivo che combina prestazioni eccellenti, design raffinato e un prezzo straordinariamente conveniente, questo è il momento giusto per agire. Il Samsung Galaxy A56 5G è ora disponibile a soli 439,90€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 549,90€. Un’offerta che non capita tutti i giorni!

Display spettacolare e fotocamera da professionista

Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy A56 è il suo straordinario display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, arricchito dalla tecnologia Vision Booster. Con una luminosità fino a 1.200 nit, il Galaxy A56 5G garantisce una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Perfetto per chi ama guardare video, navigare o giocare senza compromessi sulla qualità visiva.

Il comparto fotografico non è da meno: il sensore principale da 50MP è progettato per catturare ogni dettaglio con una nitidezza sorprendente. Grazie alle tecnologie di riconoscimento intelligente, come quelle che ottimizzano cielo e pelle, le tue foto saranno sempre perfette. E con la funzione “Foto in movimento”, scegliere il miglior scatto di gruppo non è mai stato così semplice.

Autonomia da record e funzionalità innovative

Sei sempre in movimento? Nessun problema. La batteria da 5.000 mAh ti accompagna per ben 29 ore di utilizzo continuato. Che tu stia lavorando, viaggiando o semplicemente godendoti il tuo tempo libero, questo dispositivo non ti lascerà mai a corto di energia.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità assoluta per Samsung, e il Galaxy A56 5G non fa eccezione. Grazie alla tecnologia Knox Vault con certificazione EAL5+, puoi contare su una protezione avanzata per le tue informazioni personali. Inoltre, funzioni come la possibilità di cerchiare testo per ricerche istantanee su Google o la “Gomma oggetto” per rimuovere elementi indesiderati dalle foto rendono questo dispositivo ancora più versatile e intuitivo.

Disponibile nella raffinata colorazione Awesome Olive, il Galaxy A56 5G non è solo bello da vedere, ma anche robusto. La certificazione IP67 lo rende resistente a polvere e acqua, mentre la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna offre tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno. E con una garanzia estesa a tre anni, il tuo investimento è protetto nel tempo.

Approfitta subito di questa straordinaria offerta sul Galaxy A56 5G e porta a casa un dispositivo completo e performante ad un prezzo di 439 euro con uno sconto del 20%. Non aspettare troppo: le scorte potrebbero terminare in fretta!

