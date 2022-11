Samsung Galaxy Book Pro 360, solo su Amazon lo paghi una SCIOCCHEZZA

Samsung Galaxy Book Pro 360, uno tra i portatili convertibili più potenti e apprezzati degli ultimi mesi, crolla di prezzo su Amazon con uno sconto del 25% che ti fa risparmiare subito 400€. Ad appena 1199€, infatti, quest’oggi hai l’opportunità di ricevere direttamente a casa un notebook di fascia premium che saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze sin dal primo avvio.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il device del colosso sudcoreano è realizzato con un telaio unibody in alluminio che gli conferisce leggerezza e resistenza.

Sconto inaudito su Amazon per il super Samsung Galaxy Book Pro 360

Munito di un epico display da 13.3 pollici ad altissima risoluzione, la particolarità del notebook di Samsung è la presenza di una singolare cerniera che ti permette la rotazione completa del pannello di 360°. In questo modo puoi sfruttare la tecnologia touch del display per disegnare, scrivere e prendere appunti con la S Pen in dotazione.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore Intel Core di undicesima generazione con tanta RAM a disposizione per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e utilizzare Windows 10 Home senza mai un lag (è già compatibile con l’aggiornamento a Windows 11), mentre la batteria ti assicura sempre tantissime ore di autonomia.

Samsung Galaxy Book Pro 360 è un notebook premium adatto a qualsiasi tipologia di utilizzo: è perfetto per navigare in rete, studiare, lavorare, giocare, ascoltare la musica, guardare video, chattare con gli amici e molto molto altro ancora.

A questo prezzo hai la possibilità di stringere tra le mani un notebook di altissimo livello, ma solo se lo metti subito nel carrello per sfruttare lo sconto di ben 400€ con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon. Resterai profondamente colpito dalla qualità costruttiva del notebook e dalle prestazioni eccellenti sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.