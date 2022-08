Samsung Galaxy Book Pro, il POTENTE laptop più sottile di sempre, sconto ASSURDO di 265€!

Super offerta Samsung oggi su Amazon per quanto riguarda la serie Galaxy Book Pro, la nuova generazione di PC ultraportatili che combina le prestazioni di un notebook con il DNA mobile degli smartphone Samsung Galaxy, e il Galaxy Book, il PC ad alte performance dal design premium e ultrasottile, pensato per un utilizzo confortevole e dotato delle ultime tecnologie per garantire prestazioni potenti. Ebbene, puoi prenderlo adesso a soli 696 euro con lo sconto del 28% e un risparmio enorme di ben 265,82€. Le spedizioni sono gratuite e sicure grazie ai servizi Prime.

Quello che è stato definito dalla critica il laptop più sottile di sempre vanta un display AMOLED e un design estremamente compatto, progettato per adattarsi alle esigenze e alle abitudini dei moderni consumatori mobile-first, con l’obiettivo di semplificare l’esperienza d’uso quotidiano, rendendola più fluida e intuitiva che mai.

Sottile come uno smartphone, potente come un PC

Con uno spessore di 15,4 mm e un peso di 1,59 kg, Samsung Galaxy Book è sottile e leggero, caratteristiche perfette per la portabilità. Il corpo in alluminio conferisce rigidità e durabilità al prodotto e l’elegante finitura premium è disponibile in due colori, Mystic Blue e Mystic Silver. Quest’ultimo, come scritto prima, è quello in offerta. Inoltre, una cornice ultrasottile da 5,4 mm crea uno sfondo immersivo per i giochi, lo streaming e la navigazione in Internet.

Samsung Galaxy Book integra un processore Intel Core di undicesima generazione e una scheda grafica Intel Iris Xe per offrire velocità senza pari e capacità grafiche performanti, perfette sia per giocare ai propri titoli preferiti sia per modificare foto e video, assicurando in ogni caso un’esperienza veloce, fluida e facile. Per migliorare ulteriormente l’esperienza con Galaxy Book, il dispositivo include anche 2 porte USB Type-C, 1 porta HDMI, 1 slot Micro SD, 1 Jack Audio e una security slot.

Samsung Galaxy Book Pro è dotato di una batteria da 54Wh, che garantisce la libertà di lavorare senza preoccupazioni. Inoltre, il caricabatterie USB-C da 65W permette di ricaricare ogni dispositivo dell’ecosistema Galaxy con un unico cavo. Infine, la funzione di Cancellazione Intelligente del Rumore (INC), che esclude i rumori ambientali dal microfono, permette di essere sempre sentiti con estrema chiarezza. Prendilo adesso a soli 696 euro con un risparmio enorme di ben 265,82€ (28%). Le spedizioni sono gratuite e sicure grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.