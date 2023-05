Samsung Galaxy Book2, potenza ed eleganza al MINIMO STORICO su Amazon

Il Galaxy Book di prima generazione era stato accolto con una buona risposta di pubblico, anche in Italia. Concorrente diretto della linea Surface di Microsoft, dalla sua aveva una completezza di accessori già inseriti nel bundle di vendita: keyboard cover e S Pen. Ma è con questo Samsung Galaxy Book2 che l’azienda ha colpito davvero nel segno, grazie anche a una serie di opzioni che lo hanno reso decisamente più interessante e posizionabile sul mercato. Oggi puoi far tuo questo autentico gioiellino a soli 599€ nel taglio da 8/512GB con le spedizioni gratuite via Prime.

Samsung Galaxy Book2, il laptop top

Il Samsung Galaxy Book2 monta un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione con 10 core su un’architettura di elaborazione multi-thread e grafica Intel Iris Xe. Elementi che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, in modo fluido e efficace. A livello di schermo ha invece un 15,6 pollici FHD LED e una comodissima tastiera, che garantisce una maggiore precisione nella scrittura.

Il computer portatile viene fornito con un SSD potente, capace di velocizzare le operazioni di archiviazione, e di uno slot supplementare che potrai utilizzare per espandere la memoria. Quest’ultima è di base di 512GB. Per quanto riguarda le connessioni, il Galaxy Book2 si può collegare con un Galaxy Tab in Wi-Fi per aggiungere un secondo schermo. Con la funzione Samsung Multi Control, potrete infatti lavorare istantaneamente su entrambi i dispositivi.

Insomma, il device combina la flessibilità e la versatilità necessarie per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, in continua evoluzione, e sono progettati con il DNA mobile di Samsung. Il risultato è un’esperienza PC all’insegna della produttività e della portabilità, con le funzionalità di S Pen, e con 5G. Oggi puoi far tuo questo autentico gioiellino a soli 599€ nel taglio da 8/512GB con le spedizioni gratuite via Prime.

