Samsung Galaxy Book2 Pro 5G: prestazioni al top ad un PREZZO BOMBA!

Samsung Galaxy Book2 Pro 5G: laptop sottile e potente ad un prezzo scontato

Il Galaxy Book2 Pro 5G è uno dei laptop più sottili e leggeri della categoria, ma con una potenza enorme. Il laptop unisce un design sottile e leggero a prestazioni incredibili, offrendoti un’esperienza senza compromessi.

Il Samsung Galaxy Book2 Pro 5G è alimentato dal processore Intel Core di 12a generazione, basato sulla nuova architettura core ibrida. Questo laptop gestisce senza sforzo carichi di lavoro pesanti grazie alla sua soluzione di memoria LPDDR5 e al sistema di raffreddamento avanzato.

Grazie alla fotocamera integrata Full HD ad alta risoluzione e al suono cristallino fornito da AKG e Dolby Atmos con cancellazione intelligente del rumore, le tue videochiamate saranno sempre al top. Inoltre, la macchina è anche dotata della modalità Studio potenziata, con nuove funzioni di inquadratura automatica ed effetti di sfondo.

Coloro che prestano attenzione alla privacy rimarranno particolarmente colpiti dalle funzionalità dedicate di questo laptop. Il Galaxy Book2 Pro 5G, infatti, è progettato per proteggere la tua privacy, con informazioni critiche al sicuro fino al livello del firmware e funzionalità di sicurezza basate su hardware.

Il modem 5G integrato garantisce velocità di download e upload fulminee per una connettività senza interruzioni. Il display AMOLED offre colori vividi e contrasto eccezionale, con un volume colore del 120% e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1.

Ma non è tutto. Puoi massimizzare la tua produttività collegando il Galaxy Book2 Pro 5G a un Galaxy Tab in modalità wireless, ottenendo un secondo schermo per il multitasking. Scorri da un dispositivo all’altro e controlla entrambi con una sola tastiera grazie a Samsung Multi Control.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.