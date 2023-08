Samsung Galaxy Book2 Pro 5G praticamente a metà prezzo! Che offerta!

Samsung Galaxy Book2 Pro 5G è uno dei notebook più belli, potenti e comodi nella sua fascia di riferimento. Prestazioni e componentistica ci raccontano un notebook davvero eccezionale, che garantisce anni di utilizzo senza “problemi di invecchiamento”. Amazon ci fa oggi davvero un gran piacere, Samsung Galaxy Book2 Pro 5G viene proposto con uno sconto eccezionale che praticamente dimezza il prezzo di listino: MENO 42%, per un risparmio netto di 650 euro!

Compratelo ora a 899 euro, non ve ne pentirete!

Bello, potente e sottilissimo!

Una delle caratteristiche più significative del Galaxy Book2 Pro 5G è uno schermo 15,6 pollici Amoled Full HD estremamente nitido, chiaro, definito e luminosissimo, una vera gemma made in Samsung. Inoltre, il supporto HDR garantisce una gamma dinamica più ampia. E se lo schermo non basta è possibile collegare Galaxy Book2 Pro 5G con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo; puoi duplicare o estendere, e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control.

Il cuore di Galaxy Book2 Pro 5G è un processore Intel Core i5 di 12a generazione, una vera scheggia che eccelle nel multitasking e nelle operazioni più gravose grazie anche ad una ram DDR5 da 8 giga.

La batteria di lunga durata del Galaxy Book2 Pro 5G è ideale per coloro che sono sempre in movimento. Con una capacità di 6000 mAh, questa batteria può durare tutto il giorno con un utilizzo normale.

Galaxy Book2 Pro 5G offre INOLTRE gli strumenti per avere un aspetto e un suono professionali durante le videochiamate, da una fotocamera Full HD ad alta risoluzione a un suono cristallino alimentato da AKG e Dolby Atmos con cancellazione intelligente del rumore. Anche la modalità Studio viene potenziata, con una nuova inquadratura automatica ed effetti di sfondo.

Un vero capolavoro questo Galaxy Book2 Pro 5G, che è possibile comperare praticamente a metà prezzo MENO 650 EURO! . Non lasciatevelo scappare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.