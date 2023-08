Samsung Galaxy Book2 Pro SCONTO FOLLE di 650€ su Amazon: minimo storico

Il Samsung Galaxy Book2 Pro con 5G è uno dei notebook più desiderati del momento. Il dispositivo, infatti, combina la flessibilità e la versatilità necessarie per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, ed è progettato con il DNA mobile di Samsung. Il risultato è un’esperienza PC all’insegna della produttività e della portabilità, elementi molto richiesti dal pubblico.

Ebbene, se anche tu sei tra coloro che bramano dietro questo splendido notebook, sappi che oggi hai l’occasione di portarlo a casa spendendo il 42% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.549€, pagandolo quindi solo 899€, incluse le spedizioni via Prime.

Samsung Galaxy Book2 Pro: sicurezza business più la libertà dei dispositivi mobile

Sempre più studenti e professionisti si approcciano al lavoro da remoto o ad ambienti di lavoro ibrido: per questo la salvaguardia dei loro dati, delle loro identità e privacy resta una priorità molto importante per Samsung. Per proteggere ulteriormente gli utenti, la serie Galaxy Book2 Pro è la prima line-up di PC consumer a integrare i requisiti di PC secured-core 1 espressi da Microsoft.

Progettati in prima battuta per PC industriali in settori con ampia sicurezza, come finanza, salute e affari governativi, il progetto PC secured-core della serie Galaxy Book2 Pro offre un avanzato livello di protezione su Windows 11 e include hardware, software e firmware fortemente integrati, per rafforzare la protezione contro potenziali cyber attacchi. Ora, ogni utente può apprezzare una sicurezza avanzata, così da lavorare in tranquillità.

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione, che consentono agli utenti di lavorare, partecipare a video call e giocare, in modo fluido e efficace. Con l’integrazione delle webcam 1080p FHD e di un più ampio campo di visione angolare 7 , il feed video apparirà nitido durante ogni call.

La Modalità Studio 8 è inoltre aggiornata con una varietà di nuove funzionalità, inclusa Auto Framing, che mantiene l’utente perfettamente centrato anche quando ci si muove all’interno dell’inquadratura. Un belva, non credete? Allora correte ad accaparravi questo notebook su Amazon con appena 899€ prima che scada la promozione.

