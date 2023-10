Samsung Galaxy Book3 360, SCONTO INCREDIBILE di 500€ su Amazon: occasione unica

Il Samsung Galaxy Book3 360 è un laptop 2-in-1 di alta qualità con un design elegante e funzionale. Il dispositivo è dotato di un display touchscreen Full HD da 13,3 pollici che può essere ruotato a 360 gradi per utilizzare il dispositivo come un tablet. La risoluzione dello schermo è di 1920×1080 pixel e la tecnologia di visualizzazione è Super AMOLED, che offre una gamma di colori vivaci e saturi e un contrasto elevato. Questo ben di Dio lo trovi oggi in offerta a 1.098€ su Amazon con le spedizioni gratuite.

Galaxy Book3 360, una bomba

Il Galaxy Book3 360 è alimentato da un processore Intel Core i7 di decima generazione con 8 GB di RAM e una scheda grafica Intel Iris Plus. Questo significa che è abbastanza potente per gestire le attività quotidiane come la navigazione web, l’elaborazione di documenti e lo streaming di video in alta definizione, ma anche abbastanza potente per gestire alcune attività più impegnative come la modifica di foto e video.

Il dispositivo è dotato di un’unità SSD da 512 GB per lo storage, il che significa che ci sarà spazio sufficiente per tutti i tuoi file e programmi. Inoltre, il laptop è dotato di una fotocamera integrata da 720p, un lettore di impronte digitali per un rapido accesso sicuro e una batteria che dovrebbe durare fino a 22 ore con una singola carica. Il Galaxy Book3 360 viene fornito con Windows 10 preinstallato e offre la possibilità di utilizzare la S Pen di Samsung per prendere appunti e disegnare direttamente sullo schermo.

Inoltre, il dispositivo supporta la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. In sintesi, il Samsung Galaxy Book3 360 è un laptop 2-in-1 versatile e potente, ideale per chi cerca un dispositivo adatto sia per il lavoro che per il tempo libero, senza dover sacrificare prestazioni o funzionalità. Questo ben di Dio lo trovi oggi in offerta a 1.098€ su Amazon con le spedizioni gratuite.

