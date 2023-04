SAMSUNG Galaxy Book3 Laptop solo oggi un taglio di prezzo mai così elevato

Samsung Galaxy Book3 Laptop è un computer portatile dal design elegante e moderno, che combina prestazioni elevate con una grande versatilità nella gestione di applicazioni e file. Con un display FHD da 15,6 pollici e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, offre un’esperienza visiva ottimale sia per la visione di film e video che per l’utilizzo di programmi che richiedono uno spazio per lavorare ampio e un alto dettaglio e nitidezza delle immagini. Grazie a questa sostanziosa offerta Amazon è possibile acquistare il portatile dando una bella sforbiciata al prezzo con un sontuoso sconto del 31%, che ci fa risparmiare la bellezza di 385 euro.

Tanto risparmio e prestazioni al top

Samsung Galaxy Book3 è dotato di un processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, in grado di raggiungere velocità di elaborazione elevate. Questo modello di processore è noto per la sua capacità in multitasking e per un’ottima gestione della memoria cache, che permette di gestire al meglio le attività più impegnative.

Sotto la scocca troviamo 16GB di RAM e 512GB di memoria SSD, che garantiscono una velocità di avvio dei programmi, un’esperienza fluida durante la navigazione e un’ottima gestione dei file. Inoltre, la memoria SSD è molto più veloce rispetto alla tradizionale unità disco, che permette di trasferire i dati in modo rapido e sicuro.

Sul fronte audiovisivo Samsung Galaxy Book3 è dotato di una scheda video integrata, che garantisce un’esperienza visiva di alta qualità che insieme alla supporto alla codifica Dolby Atmos per il sonoro ci permettono di immergerci alla grande dentro i nostri videogiochi o film preferiti.

Inoltre, Samsung Galaxy Book3 è molto leggero e facile da trasportare. Con un peso di soli 1,53 kg, è il laptop ideale per chi necessita di un computer portatile da utilizzare in ufficio o in viaggio. La tastiera è poi retroilluminata, mentre il touchpad è sensibile e preciso, garantendo un uso confortevole anche per periodi prolungati.

Samsung Galaxy Book3 è un laptop di fascia alta, adatto a tutti coloro che necessitano di prestazioni top in un dispositivo leggero e facilmente trasportabile. La combinazione dei componenti hardware di ultima generazione e lo sconto eccezionale di Amazon ci fa davvero gridare al miracolo, non comprarlo sarebbe davvero un peccato!

