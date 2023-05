SAMSUNG Galaxy Book3 Pro Laptop tutta la potenza della fascia alta in super sconto

SAMSUNG Galaxy Book3 Pro è un laptop di fascia alta che offre prestazioni elevate grazie a componenti di alto livello, senza dimenticare la grande attenzione posta nel design e nell’assemblaggio. Un portatile che ha quel qualcosa in più che solo Samsung può dare. Un prodotto Premium a tutti gli effetti con un prezzo di listino consono al suo lignaggio ma che Amazon oggi ci permette di portarcelo a casa con un MAXI SCONTO DI 570 euro, per un taglio netto del 32%!

Volete il meglio? Oggi lo potete comprare risparmiando quello che si pagherebbe per un portatile senza troppe pretese!

Solo il meglio da Samsung

Il primo punto di forza di Galaxy Book3 Pro Laptop è un display AMOLED da 15.6 pollici per una incredibile risoluzione 3K, estremamente luminoso e iperdettagliato, perfetto tanto per giocare che per fare grafica. Galaxy Book3 Pro offre immagini nitide e colori vivaci, supportando anche la tecnologia HDR e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il Galaxy Book3 Pro Laptop è spinto dal nuovo processore ‎Intel Core i5 di ultima generazione che offre prestazioni multi core di livello superiore e permette di gestire i carichi di lavoro a velocità incredibili. Il dispositivo è dotato anche di una GPU Intel Iris Xe che garantisce una grafica fluida e dettagliata. La memoria RAM è di 8 GB di velocissima DDR4, mentre la memoria interna SSD è di 512 TB.

Per quanto riguarda le funzionalità multimediali, il Galaxy Book3 Pro Laptop vanta un sistema a quattro altoparlanti progettati in collaborazione con AKG e Dolby Atmos che offrono un suono straordinario. La fotocamera anteriore da 5 MP è dotata di funzionalità intelligenti come l’AI Noise Cancelling e l’Auto Framing.

La batteria da 76 Wh è un altro punto di forza del laptop visto che assicura un’autonomia fino a 17 ore, mentre la ricarica rapida con cavo USB-C a 65W permette di ricaricare il dispositivo fino al 50% in soli 30 minuti1. Il Galaxy Book3 Pro è dotato anche di un sensore di impronte digitali integrato nello schermo che offre un metodo di sblocco rapido e sicuro.

Galaxy Book3 Pro è un laptop dalla caratteristiche Premium, una fascia alta senza compromessi. Ma oggi Amazon lo sconta dell’incredibile cifra di 570 euro, facendo precipitare il prezzo fino a fermarsi a 1.229 euro. Se volete il meglio mettetelo subito nel carrello Amazon e domani sarà vostro!

