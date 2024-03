Samsung Galaxy Book3 Pro, sconto FOLLE del 44% per il laptop top di gamma

Questa offerta folle appena lanciata da Amazon non puoi proprio fartela scappare. Il colosso americano dell’e-commerce ha deciso di mettere in vendita il potente laptop Samsung Galaxy Book3 Pro con uno sconto del 44%. Invece che 1.799,00 euro, puoi riceverlo a casa a soli 999,00 euro. Un minimo storico assoluto per uno dei PC più potenti che ci siano sul mercato. Con una scheda tecnica che può vantare – tra le altre cose – 512 GB di SSD e 8 GB di RAM, saprà offrirti il massimo delle performance per il lavoro e per lo svago. Compralo oggi stesso, avrai fatto l’affare del secolo!

Samsung Galaxy Book3 Pro: il giusto connubio tra scheda tecnica e prezzo top

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è uno dei laptop di riferimento per il business dell’azienda sudcoreana. Sotto la scocca si presenta con un potente processore Intel Core i5, con 4,6 GHz di velocità. Il tutto unito a ben 8 GB di RAM LPDDR4 e un hard disk interno da 512 GB. Se hai bisogno di portarlo con te, allora resterai stupito dalle sue dimensioni: 41,29 x 26,4 x 4,4 cm. Con un peso di 1,17 kg.

Anche lato autonomia, questo potente Galaxy Book3 Pro può dire la sua. Presente una batteria con una cella da 63W che riesce a durare per tutta la giornata senza interruzioni o problemi. Ti segnalo poi la presenza di un touchpad più ampio, per poter muovere il cursore in totale comodità anche su software di editing foto o video. E poi le diverse porte integrate, per una versatilità totale. Dall’HDMI all’USB-A, passando per lo slot MicroSD e per le due porte Thunderbolt 4. È tutto sempre a tua disposizione, con una velocità massima di trasferimento dati da 40 Gbps.

Come già visto sugli smartphone Galaxy S24, anche questo laptop punta forte sull’Intelligenza Artificiale. Grazie a strumenti come l’AI Noise Cancelling avanzato, l’Auto Framing e gli effetti di sottofondo, avrai modo di sfruttare la modalità Studio per una fotocamera mai così funzionale. Ci sono ancora pochi pezzi disponibili, acquistalo oggi stesso e godi del 44% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.