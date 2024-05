Samsung Galaxy Book4 Pro 360: sale lo sconto Amazon... MENO 210 euro!

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 non è il solito, ottimo laptop Samsung di fascia alta, è un portatile Super Premium con caratteristiche uniche che lo rendono assolutamente peculiare e assolutamente versatile. Di conseguenza se Amazon lo propone con uno sconto interessante MENO 10% non dobbiamo assolutamente sottovalutarla! Il taglio di prezzo è bello grosso, nonostante il 10% possa sembrare il contrario. Da 2.099 euro possiamo pagare Samsung Galaxy Book4 Pro 360 1.889 euro, un risparmio di ben 210 euro! Se state cercando un laptop potente e super versatile… Samsung Galaxy Book4 Pro 360 è quello che fa per voi!

Potente e versatile

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 è il perfetto connubio tra un laptop e un tablet visto che riesce a coniugare la potenza di un portatile con la versatilità di un tablet. Il primo punto di forza, già presente nel nome del dispositivo, è che lo schermo da 16 pollici può essere ruotato di 360 gradi! Inoltre, è touch screen e si può anche lavorare con il pennino incluso S Pen! Si capisce quindi che Samsung Galaxy Book4 Pro 360 è ideale per tutti coloro che cercano un laptop super versatile, ottimo per il lavoro d’ufficio, perfetto per quando si è in mobilità!

E poi, sempre per rimanere in tema di punti di forza, ci sono le sue specifiche, assolutamente da primo della classe.

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 è graziato da uno schermo 16 pollici Dynamic AMOLED con frequenza di aggiornamento a 12htz. Una vera bomba di monitor, gigante, iper dettagliato e luminosissimo! Sotto lo chassis troviamo:

CPU Intel Core Ultra 7

GPU Intel ARC Graphics

16GB RAM

SSD 512 GB

Ampia connettività: HDMI migliorato, USB-A, slot per microSD e due porte Thunderbolt 4

Samsung Galaxy Book4 Pro 360 è una bomba di laptop, Super Premium, e con caratteristiche e funzioni avanzate uniche! Con lo sconto Amazon ve lo portate a casa risparmiando 210 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.