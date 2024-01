Samsung Galaxy Buds FE tornano a quasi METÀ PREZZO su Amazon (59€)

Tra le offerte di giornata in casa Amazon segnaliamo le Samsung Galaxy Buds FE a 59 euro, in sconto del 46% sul prezzo consigliato dal produttore pari a 109 euro. Cancellazione attiva dei rumori, comode da indossare e una qualità audio sorprendente sono i principali punti di forza di quelli che rientrano tra i migliori auricolari true wireless oggi disponibili sul mercato. Ecco il link all’offerta.

Samsung Galaxy Buds FE in sconto del 46% su Amazon

Appena indossate, le Galaxy Buds FE di Samsung restituiscono un maggiore comfort e una vestibilità di gran lungo superiori rispetto agli auricolari TWS del passato. Design compatto ed ergonomico dunque promosso a pieni voti per le Buds FE.

Un altro esame superato di slancio è quello forse più importante: la qualità audio. Nonostante il prezzo attuale le faccia rientrare nella fascia degli auricolari più economici, le Galaxy BUDS in versione FE restituiscono un’esperienza audio goduriosa, grazie a bassi profondi e potenti.

E in più offrono anche la cancellazione attiva del rumore, una funzionalità sempre più importante per quanti indossano le cuffie fuori casa, mentre passeggiano in strada o quando sono al supermercato ad esempio. In questo modo, ci si libera dalle distrazioni di giornata e ci si può immergere in quella che Samsung definisce “la purezza del suono”.

Cogli al volo l’opportunità di giornata per le Galaxy Buds FE, in offerta a 59 euro anziché 109 euro, così da risparmiare qualcosa come il 46% rispetto al prezzo consigliato. E se hai l’abbonamento a Prime, non paghi nulla per le spese di spedizione.

