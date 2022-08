Samsung Galaxy Buds Live con cancellazione del rumore: 59% di sconto su Amazon

Progettate per il comfort, le cuffie auricolari True Wireless Galaxy Buds Live con cancellazione del rumore di Samsung sono dotate di un design senza cuscinetti e di cancellazione attiva del rumore. Le punte delle ali regolabili e la forma ergonomica di ciascun auricolare sono realizzate per adattarsi comodamente e saldamente all’interno delle pieghe delle orecchie. Acquistale ora su Amazon a soli 69,39€ invece di 169,00€.

Una volta attivata, la tecnologia di cancellazione attiva del rumore funziona per ricevere e filtrare i suoni ambientali che distraggono, così ti resta solo la tua musica o podcast preferiti. La qualità audio è al centro dei Galaxy Buds Live, grazie ai driver da 12 mm e a un condotto dell’aria che potenzia i bassi. Quando hai bisogno di interagire con gli altri o con l’ambiente che ti circonda, attiva semplicemente la funzione Ambient Aware.

Gli auricolari Buds Live sono comodamente riposti all’interno della custodia di ricarica inclusa, progettata per abbinarsi al colore degli auricolari. L’elegante custodia ha una batteria interna che ricarica automaticamente gli auricolari quando vengono inseriti all’interno. Con una carica completa, Buds Live offre fino a 8 ore di ascolto (ANC attivato e Bixby voice wakeup disattivato) e la custodia può fornire ulteriori 21 ore di autonomia.

Hai fretta e hai bisogno di assicurarti che le tue Buds Live abbiano abbastanza potenza? Con soli 5 minuti di ricarica all’interno della custodia, puoi goderti fino a 1 ora di riproduzione.

Oltre all’intrattenimento audio in streaming dal tuo cellulare, puoi anche effettuare e ricevere chiamate in vivavoce. È incorporata una varietà di tecnologie per garantire la chiarezza della voce, come un microfono interno, due microfoni esterni, un’unità di rilevamento vocale, un accelerometro e la tecnologia di beamforming. Il beamforming concentra attivamente i microfoni sul suono della tua voce, mentre l’unità di rilevamento vocale rileva quando la tua mascella si muove, convertendo le vibrazioni della mascella in segnali vocali.

Lavorando insieme a Spotify, puoi impostare un collegamento specifico all’interno dell’app Galaxy sul tuo dispositivo mobile. Supportato anche l’assistente digitale Bixby: puoi utilizzare i comandi vocali per controllare il tuo dispositivo mobile. Ad esempio, puoi usare la tua voce per riattivare Bixby e fare in modo che regoli il volume della tua musica, effettui una chiamata o ti comunichi le previsioni del tempo. Approfitta ora dello sconto del 59% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

