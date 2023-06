Samsung Galaxy Buds Live con il 70% di sconto su Amazon: affare d'oro

Inutile girarci intorno: l’offerta Amazon di oggi sulle cuffie Samsung Galaxy Buds Live è da lasciare senza parole. Infatti, complice uno sconto immediato del 70%, le cuffie di fascia alta del colosso sudcoreano ti costano appena 49€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Belle, leggere, comodissime da indossare e con un mix di funzionalità per assicurarti sempre un’esperienza di ascolto di primo livello, le cuffie true wireless montano una batteria che ti accompagna per ben 24 ore di fila (tramite il case di ricarica rapida).

C’è il 70% di sconto su Amazon per le cuffie Samsung Galaxy Buds Live: affare d’oro

Il design unico e inimitabile è stato studiato per adattarsi alle tue orecchie senza creare alcun fastidio anche dopo tante ore di utilizzo, mentre la struttura esterna supporta i controlli touch per gestire l’audio e anche le telefonate.

Munite di tre microfoni per conversazioni al telefono sempre chiare e cristalline, le cuffie TWS di Samsung supportano anche la tecnologia di cancellazione attiva del rumore: l’attivi ed è subito pronta a ridurre i rumori esterni per darti modo di ascoltare tutta la musica che vuoi senza essere disturbato dai rumori del traffico o dei luoghi affollati.

A un prezzo davvero conveniente, le cuffie di Samsung rappresentano la migliore occasione che ti possa capitare in questo momento: mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.