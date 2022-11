Molte volte ci si lascia prendere dalla foga di avere tra le mani l’ultimo gadget tecnologico, il più aggiornato possibile, perdendo completamente la percezione della realtà. Una realtà dove i prodotti usciti appena due anni sul mercato sono ancora validissimi e offrono prestazioni paragonabili ai nuovi modelli. Un esempio? Le Samsung Galaxy Buds Live, che per il Black Friday Amazon ha messo in vendita scontate del 63%. Morale della favola: best buy assoluto. Solo per oggi le iconiche cuffie di Samsung, presentate nell’agosto 2020 insieme al Galaxy Watch 3, sono tue a un prezzo ridicolo: 61,72€ invece di 169,00€. Sì, hai letto bene, 61,72€, praticamente regalate.

Samsung Galaxy Buds Live

Se desideri ampliare l’eccellente ecosistema Samsung, a questo prezzo le Galaxy Buds Live sono da prendere al volo. Il design è semplicemente iconico, per la prima volta gli auricolari non sporgono dalle orecchie ma vanno ad acquisire una forma più naturale, regalandoti una comodità nell’indossarle mai provata prima. Al di là dell’estetica, sono un concentrato di tecnologia ancora oggi invidiato dai modelli più recenti: una resa audio in riproduzione spaziale, merito soprattutto della collaborazione tra Samsung e AKG, un’autonomia fino a 6 ore con ricarica rapida inclusa, e un’ampia serie di controlli touch.

Puoi gestire quest’ultimi tramite la comoda app dedicata alle cuffie auricolari di Samsung, tramite la quale puoi anche regolare l’equalizzatore, oltre a disattivare o attivare la cancellazione dei rumori. Un altro punto di forza delle Galaxy Buds Live è la piena compatibilità con Android e iOS, così da poterle usare con qualunque smartphone (anche se non è un Samsung).

Non aspettare che l’offerta scada, approfitta subito del 63% di sconto sulle Galaxy Buds Live di Samsung in colorazione nera (Mystic Black): solo per oggi tue a 61,72€ invece di 169€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.