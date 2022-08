Samsung Galaxy Buds Live: PREZZO FOLLE su Amazon (-59%)

Questa offerta di cui vi parleremo in questo articolo, non la potete perdere per nessun motivo al mondo. Le Samsung Galaxy Buds Live sono scontate del 59%. Adesso il loro prezzo su Amazon è di soli 69,00 €. Potete acquistare degli auricolari bluetooth in-ear premium di casa Samsung ad un prezzo veramente folle. Di seguito, vi parliamo più nel dettaglio di questi auricolari, così potete capire perché questo prezzo è assurdo.

Qualità da Premium – prezzo da mercatino

Grazie a queste cuffiette potete godere di suoni ampi e spaziosi, come se stesse ascoltando un concerto dal vivo. Grazie al design senza cuscinetti In-Ear e alle prese d’aria, la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo. L’ANC (active noise cancelling) permette il passaggio solo delle frequenze alte, come il suono della voce umana. Con la cancellazione attiva del rumore potete isolarvi dal mondo esterno e concentrarvi solo su ciò che state ascoltando. I 3 microfoni presenti sugli auricolari e l’accelerometro (VPU) migliorano la qualità della voce durante le chiamate. Le Galaxy Buds Live sono compatibili con smartphone e tablet con sistema operativo Android versione 5.0 o successiva e compatibili anche con iPhone 7 o modelli successivi con sistema operativo iOS 10. Glia auricolari hanno una batteria da 60mAh, invece la custodia ha una batteria da 472mAh. Quindi le Galaxy Buds Live vi consentono un’autonomia sicura per un giorno intero. E con soli 5 minuti di ricarica avrete un’altra ora di riproduzione musicale.

Potete ricaricare gli auricolari su qualsiasi caricabatterie wireless Qi, o anche tramite la Condivisione di Ricarica Rapida direttamente sul retro del vostro smartphone Galaxy. Il microfono delle Galaxy Buds Live è sempre attivo per poter chiamare l’assistente vocale appena ne avete bisogno. Insomma, non fatevi scappare per nessun motivo al mondo questa offerta assurda. Le Samsung Galaxy Buds Live le potete acquistare oggi a soli 69,00 €. Uno sconto FOLLE del 59%, dovete acquistarle ora.

