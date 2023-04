Samsung Galaxy Buds True Wireless ad un prezzo irrinunciabile

Chi ha un iPhone di solito acquista gli AirPods, chi invece usa uno smartphone Android cosa utilizza? La scelta è ampia e anche molto complessa visto il mare magnum di produttori cinesi, ma se volete comprare degli auricolari in ear True Wireless con cancellazione del rumore la scelta ricade sulle Samsung Galaxy Buds.

Questi auricolari si trovano ad un prezzo bomba su Amazon, un clamorosissimo -66% che ci permette di acquistarle a soli 57,99 euro. Ci portiamo a casa un prodotto di fascia alta, o Premium che dir si voglia, al costo di una fascia media. INSTABUY quindi queste Samsung Galaxy Buds, da acquistare ora senza indugio alcuno!

Fascia alta… prezzo basso!

La prima cosa che salta all’occhio è il design di Samsung Galaxy Buds. Questi auricolari sono piccoli, leggeri ed estremamente comodi, non danno nessun fastidio alle vostre orecchie dopo ore di utilizzo. Le Samsung Galaxy Buds sono certificate IP2, potete quindi tranquillamente usarli mentre fate sport senza timore che il sudore possa danneggiarli.

In tal senso chi le utilizzerà per correre potrà notare come siano estremamente salde, grazie ad una ergonomia particolarmente spinta capace di adattarsi bene a tutti i padiglioni auricolari. Parlando di audio la qualità sonora di Samsung Galaxy Buds è davvero elevata per gli standard degli auricolari true wireless: il suono esce pulito, ben definito e anche spazialmente esuberante. Se volete insomma guardarci i film o le vostre serie preferite sono praticamente perfette. Se poi le accoppierete ad un dispositivo Samsung le app ufficiali permettono di andare a lavorare sul bilanciamento e sull’equalizzazione a tutto vantaggio della già ottima qualità di partenza.

Autonomia su valori decisamente buoni: gli auricolari possono rimanere accesi fino a sei ore di musica, mentre la piccola custodia ci fa arrivare a quasi 21 ore di carica. Da non sottovalutare poi che la stessa custodia è dotata di ricarica wireless, una feature decisamente gradita e non proprio presente in tutti i competitor.

Samsung Galaxy Buds sono da sempre tra i migliori auricolari True Wireless presenti sul mercato. A questo prezzo, meno 66% per soli 57,99 euro, lo sono ancora di più, ed è davvero impossibile non comprarli!

