Samsung Galaxy Buds2 ad un prezzo FOLLE su Amazon, approfitta ora dello sconto del 46%

Le Samsung Galaxy Buds2sono delle cuffie Truly Wireless con sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) in grado di bloccare il rumore ambientale. Hanno anche una “Modalità gioco” a bassa latenza tramite la loro app complementare, ottime per trasmettere video o giochi in streaming sul tuo dispositivo mobile. Tuttavia, questa funzione è limitata ai dispositivi Samsung. Acquistale ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 149,00€.

Le Buds 2 sono disponibili in una custodia simile per dimensioni e forma ai Buds Pro e Buds Live precedenti; Samsung sembra aver optato per questo stile per l’intera serie. La custodia è abbastanza piccola da essere tascabile, supporta la ricarica wireless e si chiude in modo impeccabile. L’esterno del case può essere di vari colori, mentre l’interno opaco è abbinato a qualsiasi tonalità: bianco, grigio scuro, verde o viola.

Hanno una forma curva simile alle Buds Pro, ma le dimensioni ridotte fanno praticamente scomparire le Buds 2 nelle fessure dell’orecchio. Potresti non accorgerti che qualcuno li sta indossando perchè sono davvero sottili. Samsung afferma che includono inoltre una nuova “soluzione basata sull’apprendimento automatico che filtra una varietà di rumori di sottofondo“.

Mentre per quanto riguarda l’autonomia, Samsung stima che la batteria può durare fino a cinque ore di riproduzione continua se si utilizza la funzione ANC (nel caso la durata si estende a 20 ore). La disattivazione della cancellazione del rumore la estenderà a 7,5 ore (o 29 ore inclusa la custodia). Presente anche l’audio a 360° e lo standard IPX2.

Approfitta ora dello sconto del 46% su Amazon, e se diventi cliente Prime non dimenticarti che puoi richiedere la spediziona gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.