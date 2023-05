Samsung Galaxy Buds2 Pro con audio HDR per la prima volta al MINIMO STORICO su Amazon

I potenti Samsung Galaxy Buds2 Pro sono gli auricolari top di gamma di Samsung, e offrono l’esperienza audio wireless più immersiva con un nuovo design compatto e connettività fluida, perfetta per ogni momento della giornata. Queste eccellenti cuffiette sono in questo momento disponibili sullo store di Amazon a 139 euro (colori bianco o nero) con le spese di spedizione gratuite garantite dal servizio Prime. Si tratta del primo importante sconto (-31%) che viene effettuato sul noto sito di e-commerce per questa gamma. Una grande occasione dunque per accaparrarsele a un ottimo prezzo.

Samsung Galaxy Buds2 Pro, gli auricolari top in sconto

L’utente può godersi ogni intermezzo musicale con lo straordinario sistema audio Hi-Fi a 24 bit, che offre l’esperienza High dynamic range (HDR) per sentirsi connessi ai contenuti che si stanno ascoltando con una risoluzione estremamente nitida. Con il nuovo codec Samsung seamless (SSC HiFi), la musica di qualità viene trasferita senza pause e il nuovo altoparlante coassiale a 2 vie rende questi suoni più ricchi che mai.

Con il nuovo design compatto ed ergonomico con ingombro ridotto del 15%, insieme a una perfetta aderenza, studiata per impedirne la rotazione, questi auricolari sono l’alleato ideale per le sessioni di allenamento. La tecnologia di Galaxy Buds2 Pro si adatta al vento per ridurne la pressione sul canale uditivo, minimizzare il rumore e farti vivere la migliore esperienza di ascolto. Ora è possibile rispondere alle telefonate ovunque ci si trovi, grazie al potente sistema ANC che elimina il rumore esterno.

I nuovi Galaxy Buds2 Pro consentono di rifugiarsi nel proprio mondo senza perdere il contatto con la realtà. Gli algoritmi 360 Audio con il multicanale Direct (5.1ch / 7.1ch / Dolby Atmos) e la funzione Dolby Head Tracking, fanno sì che ogni tuo movimento sia sincronizzato col suono, creando un’esperienza coinvolgente. Insomma, il massim oin assoluto, un nuovo punto di riferimento per il settore. Gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro sono disponibili su Amazon nei colori Graphite, White, e Bora Purple a partire da €139,00.

