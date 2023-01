Samsung Galaxy Buds2 Pro: il prezzo crolla a 159€ (anche a rate)

Più leggere e più piccole, con una qualità audio migliorata rispetto alla precedente generazione e l’aggiunta del supporto all’audio spaziale a 360°. Samsung ha dato il benvenuto alle Buds2 Pro a fine agosto al prezzo di 229 euro, ma in queste ore su Amazon è disponibile un’offerta stellare che fa crollare il costo a 159 euro, per effetto dello sconto pari al 26% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 215 euro (mentre sul sito ufficiale di Samsung sono ancora col prezzo di listino di 229 euro).

Vendute e spedite gratuitamente da Amazon, le Buds2 Pro in offerta sono quelle in colorazione Bianco, mentre per i colori Viola e Gray occorre aggiungere dai 2 ai 12 euro in più (confermiamo la disponibilità immediata per entrambi i modelli). Se vuoi, puoi anche scegliere il pagamento rateale: 5 comode rate da 31,80 euro al mese senza interessi, semplicemente aggiungendo un segno di spunta accanto alla voce relativa alle rate.

Galaxy Buds2 Pro: migliorate in tutto

Per qualità audio, funzionalità smart e livello costruttivo, le cuffie Galaxy Buds2 Pro di Samsung sono tra le migliori attualmente disponibili, se non le migliori in ambito Android.

Tra le funzioni smart, oltre ai vari controlli touch che già conoscevamo dalle prime Buds Pro, ora c’è anche la ambient mode, una funzionalità che si attiva in automatico mentre parli e ti consente di restare vigile su quello che ti circonda (traffico, persone, ecc.).

Anche lato autonomia sono stati fatti dei passi in avanti importanti se si confrontano con le prime Buds Pro: fino a 7 ore in ascolto e quasi 5 ore con la cancellazione attiva del rumore.

Metti in carrello ora le Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta a soli 159 euro per risparmiare fino a 70 euro sul prezzo di listino pari a 229 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.