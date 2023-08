Samsung Galaxy Chromebook Go, il migliore computer portatile sul mercato SVENDUTO su Amazon

Presentiamo il nuovissimo Samsung Galaxy Chromebook Go, un computer portatile che unisce eleganza, potenza e praticità in un unico dispositivo! Se siete alla ricerca di un compagno versatile per il vostro lavoro o il vostro tempo libero, questo è ciò che fa al caso vostro. A maggior ragione oggi, che su Amazon dove lo trovate a soli 273€, con uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Dotato del sistema operativo Chrome OS, il Galaxy Chromebook Go offre un’esperienza fluida e intuitiva, perfetta per multitasking e produttività. Il processore Intel Celeron assicura prestazioni affidabili e veloci, mentre la RAM da 4GB vi permetterà di gestire agevolmente le vostre attività quotidiane.

Ma la vera star è il display da 14 pollici Full HD LED, che vi regalerà immagini dettagliate e brillanti per godervi film, video e contenuti online. Con colori vivaci e nitidezza impeccabile, l’esperienza visiva sarà davvero coinvolgente.

La memoria eMMC da 64GB vi darà lo spazio di archiviazione necessario per i vostri documenti, foto e file, mantenendo tutto organizzato e accessibile in qualsiasi momento. E con la porta USB-C, potrete collegare facilmente dispositivi esterni e caricare il vostro Chromebook con comodità.

Infine il design, elegante in color Silver, che rende il Galaxy Chromebook Go uno strumento di stile, che si adatta perfettamente al vostro look professionale o casual. Leggero e compatto, è ideale per portarlo ovunque vi porti la vostra giornata. Prendete il controllo con stile e affidabilità, e date un tocco di eleganza alla vostra esperienza informatica: correte su Amazon dove lo trovate oggi a soli 273€, con uno sconto del 32% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratis via Prime.

