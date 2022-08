Samsung Galaxy Chromebook Go: sconto esagerato per il notebook (-51%)

Se sei alla ricerca di un computer portatile economico ma valido da affiancare al potente PC di casa o dell’ufficio, Samsung Galaxy Chromebook Go ha tutto ciò di cui hai bisogno ed è anche in offerta su Amazon al prezzo più economico di sempre. Ad appena 195€ con lo sconto del 51%, infatti, solo oggi puoi mettere le mani su un prodotto con tutte le carte in regola per rispondere alle tue personali esigenze.

Non farti ingannare dall’incredibile rapporto qualità/prezzo: con il notebook di Samsung puoi navigare in rete, chattare con i tuoi amici, lavorare, studiare, ascoltare musica, guardare video su YouTube, scoprire le nuove serie TV sulle piattaforme di streaming e molto altro.

Il validissimo notebook Samsung Galaxy Chromebook Go crolla su Amazon (-51%)

Realizzato con un telaio di buona fattura che gli conferisce robustezza e leggerezza, il notebook monta un buon display LED da 14” ad alta risoluzione e con una luminosità omogenea. Sotto il telaio è presente un processore Intel perfettamente ottimizzato per offrirti potenza durante l’avvio di app pesanti e consumi ridotti all’osso per un’autonomia di tante ore.

Il sistema operativo Chrome OS è facilissimo da utilizzare, è costantemente protetto contro virus e malware, viene aggiornato a cadenza mensile e ti offre rapido accesso alle più importanti soluzioni di Google come Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Meet e molte altre.

Con queste premesse è praticamente una follia lasciarsi scappare questa occasione unica sull’ottimo Chromebook di Samsung. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.