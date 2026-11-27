Prima dell’inverno, chi usa un Samsung Galaxy può configurare cinque funzioni per controllare le previsioni, gestire le luci di casa e organizzare le serate.

Il widget Meteo torna comodo prima di un viaggio, mentre Modalità e routine può silenziare alcune notifiche quando si va a letto. Per le luci di casa serve un accessorio compatibile con SmartThings. Ci sono poi due app Samsung da provare nelle giornate da passare al chiuso, una per fare movimento e una per disegnare. Le opzioni disponibili cambiano a seconda del modello e della versione di One UI.

Meteo e modalità Sonno, due impostazioni da cui partire

Per aggiungere il widget Meteo, tieni premuto uno spazio vuoto della schermata Home, tocca Widget e cerca Meteo. Poi apri l’app e aggiungi le località che ti interessano. Se parti per le feste, puoi tenere sott’occhio le previsioni a destinazione e quelle nelle zone in cui prevedi di fermarti. Prima di metterti in viaggio con tempo instabile, controlla anche i bollettini ufficiali della Protezione civile o della Regione. Come promemoria, puoi verificare che gli avvisi di emergenza del telefono siano attivi.

Per la seconda funzione, cerca Modalità e routine nelle Impostazioni e apri Sonno. Puoi fissare l’orario di avvio e scegliere le azioni disponibili, come attivare Non disturbare o cambiare l’aspetto dello schermo. Se aspetti una chiamata anche di sera, controlla le eccezioni prima di salvare. Su alcuni Galaxy meno recenti le automazioni si trovano sotto Bixby Routines. I percorsi e le funzioni esatte possono cambiare con il software.

Le routine serali su Samsung Galaxy

SmartThings accende e spegne le luci all’ora scelta

La terza funzione si imposta nell’app SmartThings. Aggiungi una lampadina o una presa intelligente compatibile, poi crea una routine con un orario di avvio e l’azione da eseguire. Se vuoi controllare le luci di Natale, puoi programmarne l’accensione nel tardo pomeriggio e impostare lo spegnimento con un secondo orario. Per le decorazioni all’esterno serve una presa adatta all’uso all’aperto, oltre che compatibile con il sistema.

Prima di affidarti all’automazione, prova il comando a mano dall’app. Se risponde, verifica che la routine usi il dispositivo giusto e la posizione corretta, soprattutto se in SmartThings hai configurato più stanze. Puoi cominciare da una sola lampada e ripetere la configurazione per le altre quando gli orari funzionano. È una prova rapida che evita di scoprire a tarda sera che si è accesa la luce sbagliata.

Samsung Health e PENUP per le giornate in casa

La quarta funzione si trova in Samsung Health. Nella sezione dedicata al fitness puoi cercare un allenamento da fare in casa oppure fissare un obiettivo di attività quotidiana. Se hai già un Galaxy Watch compatibile, puoi consultare altri dati raccolti dall’orologio. La configurazione può partire da un obiettivo piccolo, che abbia senso anche nei giorni in cui esci meno del solito.

La quinta proposta è PENUP, l’app Samsung per disegnare e colorare. Con la funzione Impara a disegnare puoi seguire i passaggi mostrati sullo schermo, mentre i disegni da colorare sono pronti da aprire. Si può provare anche con un dito. Se il proprio Galaxy supporta una S Pen compatibile, il pennino permette di lavorare più comodamente sui dettagli.