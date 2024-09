Samsung Galaxy Fit 3 a prezzo stracciato: applica il codice promo eBay

Uno degli smartwatch più funzionali e versatili sul mercato oggi è disponibile ad un prezzo irresistibile! Parliamo del Samsung Galaxy Fit 3, al momento acquistabile su eBay a soli 61 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo SETTEMBRE24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Samsung Galaxy Fit 3: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Fit 3 è uno smartwatch perfetto non solo per i tuoi allenamenti, ma anche per le attività di ogni giorno.

Il dispositivo vanta un ampio display da 1,6″ che offre uno spazio molto più grande per guardare, toccare e scorrere facilmente tra le diverse funzioni in dotazione. In più potrai trovare tutto ciò di cui hai bisogno in un attimo con gesti intuitivi: scorri verso destra per le notifiche, verso sinistra per i riquadri, verso il basso per il pannello rapido, verso l’alto per l’elenco delle app, mentre per tornare rapidamente alla schermata iniziale basterà semplicemente premere il pulsante Home.

La tua salute e la tua attività fisica sarà sempre sotto controllo attraverso l’app Samsung Health da scaricare sul tuo telefono: è possibile, infatti, ottenere in un attimo una panoramica completa delle tue prestazioni di allenamento, dei progressi della salute, dei modelli di sonno e tanto altro ancora.

Anche il design non è da meno in quanto è sottile e leggerissimo così da appoggiarsi comodamente al tuo polso e monitorare, ad esempio, i tuoi schemi di sonno durante la notte senza il minimo disturbo.

