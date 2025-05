Samsung Galaxy Fit3: fitness band multifunzionale a meno di 40€ su Amazon

È il momento di approfittare di una promozione imperdibile su uno dei wearable più apprezzati del mercato. Samsung Galaxy Fit3, un dispositivo all’avanguardia, è disponibile a un prezzo mai visto prima: 39,90€ invece di 54,90€, con un risparmio eccezionale del 27%. Questa offerta lampo su Amazon rappresenta una straordinaria occasione per chi cerca tecnologia avanzata a un costo contenuto.

Samsung Galaxy Fit3: funzionalità e specifiche tecniche

Il Galaxy Fit3 non è solo un semplice fitness tracker, ma un vero e proprio compagno di allenamento. Il suo design elegante si sposa con un display AMOLED rettangolare da 1,6 pollici, perfetto per offrire una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Grazie a un’interfaccia utente intuitiva e fluida, accedere alle oltre 100 modalità di allenamento diventa un gioco da ragazzi. Inoltre, il dispositivo riconosce automaticamente le attività, permettendoti di concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi.

Un altro punto di forza del Galaxy Fit3 è la sua autonomia senza rivali. Con una sola carica, puoi utilizzarlo fino a 13 giorni consecutivi, eliminando ogni preoccupazione legata alla batteria. E quando arriva il momento di ricaricarlo, bastano appena 30 minuti per ottenere il 65% di autonomia, un dettaglio che farà la differenza nelle giornate più intense.

Ma non finisce qui: il Galaxy Fit3 è dotato di funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute. Dall’analisi dettagliata del sonno alla misurazione dell’ossigenazione del sangue, passando per il tracciamento continuo dell’attività fisica, questo dispositivo ti offre un quadro completo del tuo benessere. E grazie alle sue funzionalità smart, come la gestione delle notifiche e il controllo musicale, diventa un assistente personale da polso.

Il design raffinato nella colorazione grigia lo rende adatto a ogni stile, dal casual al business, senza mai sfigurare. Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a utilizzarlo: un cavo di ricarica Type C-Pogo e un manuale utente.

Il Galaxy Fit3 è disponibile su Amazon a 39,90€ con uno sconto del 27%.

