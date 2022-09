Samsung Galaxy M13: super batteria e tripla cam ad appena 159€ (-16%)

C’è solo una cosa da fare quando scopri che il validissimo budget phone Samsung Galaxy M13 è in offerta su Amazon con il 16% di sconto: acquistare subito il device per riceverlo a casa in pochissime ore e iniziare a utilizzarlo.

Ad appena 159€, infatti, l’offerta di oggi ti dà la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone Android con tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Samsung Galaxy M13 ora costa davvero una fesseria: offertona su Amazon

Nonostante il prezzo super economico lo smartphone di Samsung ha molto da offrirti: è ideale per telefonare, giocare, ascoltare la musica, guardare video, scattare foto, registrare video e molto altro ancora.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un look & feel appagante, il device monta un bel display da 6.6 pollici ad alta risoluzione e una batteria da 5000 mAh che ti garantisce tantissime ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco. Inoltre, come se non bastasse, sul retro trova posto una fotocamera tripla con un sensore principale da 50 MP per scatti e video di qualità per rendere i tuoi ricordi indimenticabili.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone di Samsung fintanto che è ancora disponibile lo sconto del 16% che lo fa crollare al prezzo più economico di sempre. Ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.