Samsung Galaxy M33 5G a meno di 250€ per il Black Friday (ANCHE A RATE)

Primo giorno di Black Friday in casa Amazon e primo best buy della giornata: il prezzo del Samsung Galaxy M33 5G crolla sotto i 250€, per effetto dello sconto del 27% applicato da Amazon. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, quindi hai ancora pochissimo tempo per non farti sfuggire uno dei medio gamma più interessanti del mercato, nonché tra i più venduti in casa Samsung. E se hai un budget risicato nessun problema, puoi acquistare l’esclusiva di Amazon anche in 5 comode rate a interessi zero da 49,80€ al mese. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e le scorte stanno per finire.

Samsung Galaxy M33 5G

Uno smartphone Samsung è per sempre. No, non è una frase detta così tanto per dire, ma la pura e semplice realtà. Nell’universo Android non c’è nessun produttore che offre 5 anni di aggiornamenti di sicurezza più 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo per i suoi smartphone. Nemmeno Google, per dire, arriva a tanto con i suoi Pixel. Il Galaxy M33 non teme confronti neanche dal punto di vista delle prestazioni, grazie a un potentissimo processore octa core affiancato da 6GB di RAM.

Il medio gamma di Samsung si conferma uno smartphone che non ama scendere a compromessi con un comparto fotografico di altissimo livello: quattro fotocamera, principale, macro, di profondità e ultra-grandangolare, per foto sempre nitide sia di giorno che in scarse condizioni di luce. L’altro punto di forza del Samsung Galaxy M33 è l’autonomia di ben oltre un giorno, grazie ai 5.000 mAh della sua batteria.

Al prezzo di 249,00€ anziché 339,90€ l’M33 5G è il best buy del giorno. Corri a metterlo in carrello adesso per assicurarti uno dei protagonisti assoluti della fascia media a meno di 250€. E con i servizi di Amazon lo prendi anche a rate per riceverlo già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.