Samsung Galaxy M33, adesso lo sconto è super: mai così economico

Nuovo importante sconto su Amazon per il Samsung Galaxy M33 nelle tre colorazioni esistenti, ovverosia blu, brown e green. Questo eccellente medio gamma è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a un super sconto: 299 euro con le spese di spedizione gratuite. Parliamo di un taglio di listino per uno smartphone con uno schermo da 6,6” FHD+ TFT LCD, batteria da 5.000 mAh e quattro fotocamere incluse.

Samsung Galaxy M33 a prezzo assurdo

Il design di qualità dello smartphone Android Galaxy M33 5G ha bordi morbidi e arrotondati e un telaio centrale che ospita una fotocamera minimale. In tal senso la fotocamera principale è da 50 MP, e offre tantissime possibilità. Con una visuale simile a quella umana, ad esempio, la fotocamera Ultra-grandangolare da 5 MP degli smartphone 5G vede il mondo con un angolo di visione di 123°, aggiungendo più prospettiva a tutto ciò che riprendi.

Il Galaxy M33 vanta un processore Octa Core Exynos 1280 con 6GB di RAM in grado quindi di combinare velocità e prestazioni interessanti. Ma non è tutto: il dispositivo rileva in modo intelligente l’utilizzo del tuo dispositivo fornendoti RAM virtuale aggiuntiva⁵, per consentirti di eseguire app in maniera fluida e divertirti con più attività contemporaneamente. Il display è da 6,8” Dynamic AMOLED 2X FHD+ 2340×1080, con tecnologia Super Smooth 120Hz è poi garanzia di massima fluidità di scorrimento.

La frequenza di aggiornamento ottimizzata offre feed super reattivi e fulminei tempi di risposta al tocco in modalità Gioco, mentre dal punto di vista audio, oltre al supporto al Dolby Atmos, ci sono svariate feature molto utili. Tra queste spicca la funzione Voice Focus che isola la tua voce dal rumore di fondo e amplifica il suono, in modo che l’interlocutore possa sentirti più chiaramente. Inoltre, All Sound aggiunge i suoni dell’ambiente circostante in modo che l’altra parte possa percepire dove ti trovi. Infine la batteria da 5.000 mAh ti offre più tempo per fare ciò che ami: streaming, condivisione, giochi e altro ancora. E con un massimo di 25W di ricarica Ultra-Rapida, lo smartphone Galaxy M33 5G torna a piena potenza, rapidamente. Oggi tutto questo ben di Dio può essere tuo a soli 299€, con un risparmio sul prezzo di listino circa 90 euro.

