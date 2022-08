Samsung Galaxy M52 5G: lo smartphone Android del momento in offerta su Amazon

Se vi piacciono gli smartphone Android, quelli però dal look elegante e con un comparto fotografico assurdo, oggi abbiamo ciò che fa al caso tuo. Il Samsung Galaxy M52 5G, con display Infinity-O FHD+ Super AMOLED Plus da 6,7 pollici, 6GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, colori nero, blu e bianco, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 275€, con un risparmio netto di ben 132,00 euro. Un prezzo ultra basso per uno degli smartphone top del momento. Approfitta di questo clamoroso super sconto per uno smartphone che fa anche della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione, uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Super affare su Amazon col Samsung Galaxy M52

Il Samsung Galaxy M52 5G si propone come uno smartphone di fascia media senza compromessi. Il nuovo telefonino si presenta come un aggiornamento del Galaxy M52 5G, col quale condivide la maggior parte delle specifiche. Se però il design è rimasto invariato, il nuovo modello dispone anche di un processore più potente, ovverosia il potente processore Octa-core, con prestazioni migliorate rispetto al chip Snapdragon 750G.

Lo smartphone monta un display Super AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Da questo punto di vista è presente anche la funzionalità software e hardware chiamata Ram Plus, pensata per espandere la memoria di lavorazione, utilizzando lo storage interno e fornire così un’esperienza multitasking più veloce.

Ottimo poi il comparto fotografico con quattro sensori posteriori da 64MP, 12MP, 5+5MP, mentre frontalmente la fotocamera selfie si affida a un sensore da 30MP. Con l’alta risoluzione della fotocamera principale da 64 MP hai sempre foto nitide. Espandi l’angolo di visione con la fotocamera ultra-grandangolare e raggiungi i dettagli con la fotocamera macro. Di buon livello anche la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W in grado di garantire due giorni di autonomia in base all’utilizzo, il tutto gestito dall’OS Android 11 e dalla One UI 3.1. Insomma, un vero top di gamma che in questo istante è disponibile su Amazon a soli 275€. Ma affrettati, pochi pezzi.

