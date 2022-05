Samsung Galaxy S20 FE, a questo prezzo è IMPOSSIBILE farselo scappare

L’offerta di Amazon su Samsung Galaxy S20 FE è l’occasione che stavi aspettando per mandare in pensione il tuo vecchio e non più aggiornato smartphone Android per rimpiazzarlo con un device moderno, bellissimo e potente.

Infatti, grazi allo sconto su Amazon, quest’oggi puoi fare tuo l’ex top di gamma del colosso sudcoreano a un prezzo a cui normalmente puoi acquistare un classico medio gamma.

Samsung Galaxy S20 FE crolla su Amazon a un prezzo che non puoi farti scappare

Samsung Galaxy S20 FE è stato (e lo è ancora) un campione di incassi per via del suo design curato sotto tutti i punti di vista: il pannello frontale Super AMOLED da 6.5 pollici è abbracciato da cornici molto ben ottimizzate e ti danno l’impressione di stringere tra le mani un device a tutto schermo. Sotto la scocca è presente un potente comparto hardware con un processore Qualcomm di ultima generazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; puoi scaricare, installare e avviare tutte le applicazioni che vuoi senza preoccuparti di nulla.

Inoltre, la fotocamera posteriore tripla dispone di un potente sensore principale da 12 MP che ti permetterà di scattare foto di altissimo livello e registrare video a qualità cinematografica. Che dire poi della batteria? A un prezzo molto aggressivo ricevi a casa uno smartphone con una batteria da 4500 mAh che ti assicura un’autonomia lunga tutto il giorno; inoltre, il supporto alla ricarica rapida ti dà modo di continuare a utilizzarlo per molte altre ore dopo appena 40 minuti di ricarica.

Prendi l’occasione al volo e metti subito nel carrello uno smartphone che saprà garantirti tanti anni di utilizzo senza pensieri sotto tutti i punti di vista. Il design curato e armonioso si unisce a una scheda tecnica bilanciata e potente, mentre la fotocamera tripla posteriore fa leva sul know how del colosso sudcoreano in ambito fotografico per assicurarti scatti che ti lasceranno senza parole.