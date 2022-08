Samsung Galaxy S20 FE, offerta folle su Amazon con il 48% di sconto

Samsung Galaxy S20 FE in offerta su Amazon con il 48% di sconto è l’occasione che stavi aspettando da tantissimo tempo per mettere le mani su un top di gamma di Samsung senza spendere un capitale. Ad appena 399€, infatti, il device del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali necessità sotto ogni punto di vista.

Con un design bello realizzato con materiali di alto livello, Samsung Galaxy S20 FE monta un bellissimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale per selfie di qualità.

Samsung Galaxy S20 FE crolla su Amazon con il 48% di sconto: affare d’oro

Sotto il telaio è presente un potente processore ideale per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e una batteria 4500 mAh con la ricarica rapida per assicurarti ore e ore di utilizzo anche a fronte di appena 20-30 minuti di ricarica.

Come ogni device Samsung che si rispetti, anche il Galaxy S20 FE ha un comparto software di tutto rispetto: la fotocamera tripla monta un sensore principale da 12 MP per foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Samsung fintanto che puoi acquistarlo in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre con il 48% di sconto. Ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

