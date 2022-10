Samsung Galaxy S21 5G, il prezzo precipita clamorosamente: sconto PAZZESCO di 320€

Altro prezzo eccezionale per il Samsung Galaxy S21 5G nella colorazione nera su Amazon. Questo eccellente top di gamma è infatti disponibile a un prezzo un po’ più altro rispetto alla scorsa settimana, ma sempre super scontato grazie a un taglio di circa 320 Euro. Oggi ti costa infatti 559€ con le spese di spedizione gratuite. Parliamo di un taglio del 36% sul prezzo di listino e di un risparmio di più di per un super smartphone con uno schermo immersivo per dare più spazio ai tuoi contenuti, e un chip è veloce e potente per giochi ad alto contenuto grafico e il multitasking.

Un Samsung Galaxy S21, altro prezzo assurdo

Samsung Galaxy S21 vanta un processore Snapdragon 888 al posto dell’Exynos 2100 (octa-core) a 5nm dell’originale, con 6 GB o 8 GB di RAM in grado quindi di combinare velocità e prestazioni interessanti, ma dal punto di vista di caratteristiche e software non presenta nessuna novità “particolare” per questo modello, se non che giunge sul mercato con Android 12 preinstallato con personalizzazione One UI 4.

Il display è da 6,2” Dynamic AMOLED 2X FHD+ 2340×1080, con tecnologia Super Smooth 120Hz a garanzia di massima fluidità di scorrimento. La frequenza di aggiornamento ottimizzata offre feed super reattivi e fulminei tempi di risposta al tocco in modalità Gioco. La fotocamera da 12 megapixel permette al device di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, mentre la tecnologia Knox Vault mantiene criptati i dati biometrici.

Lo smartphone è protetto anche da schizzi di acqua e polvere. Insomma, è uno smartphone dotato di una piattaforma hardware da top di gamma e alcune funzionalità di rilievo, ma con alcuni compromessi utili a non “costringere” l’azienda produttrice ad alzare troppo il prezzo. Oggi tutto questo ben di Dio può essere tuo, almeno nell’elegante versione nera, a soli 559€, con un risparmio sul prezzo di listino circa 260 euro. Lo sconto viene applicato in automatico al check-out.

