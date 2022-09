Samsung Galaxy S21 FE 5G, top di gamma assoluto a prezzo RIDICOLO

Inutile girarci intorno: il 34% di sconto per l’ottimo smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21 FE 5G dovrebbe farti rizzare i capelli in testa. L’offerta Amazon di oggi, infatti, ti dà la possibilità di mettere le mani su uno tra i più popolari device mai realizzati dal colosso sudcoreano.

Ad appena 508€ solo oggi puoi ricevere a casa in appena 1 giorno un device divenuto estremamente popolare per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo che assicura un’esperienza di utilizzo fuori scala.

Samsung Galaxy S21 FE 5G crolla su Amazon con il 34% di sconto

Realizzato con materiali di alto livello che gli donano un look & feel premium, il terminale Android monta un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X super fluido da 6.4 pollici con una risoluzione pazzesca. Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 4500 mAh non ti delude mai e ti garantisce ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco a metà giornata.

Come la maggior parte degli smartphone Samsung di un certo livello, anche il Galaxy S21 FE 5G monta una fotocamera da paura: il modulo triplo posteriore è capeggiato da un super sensore con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti scatti ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica in ogni momento della giornata.

Impossibile resistere a questa occasione di Amazon, non credi? Se metti subito nel carrello il potentissimo e apprezzatissimo smartphone di Samsung, ti arriva comodamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.