Samsung Galaxy S21 Ultra: -49% su Amazon

Non c’è bisogno di spendere 1.300 € se non di più, per portarvi a casa un flagship di casa Samsung. Il nostro consiglio è quello di acquistare il top di gamma dell’anno scorso, il Samsung Galaxy S21 Ultra, ad un prezzo stracciato di soli 704,00 €. Questo è uno sconto pari al 49%, davvero assurdo se si pensa la qualità e le prestazioni di questo device. Noi siamo ex possessori di questo modello e ad essere sinceri ci manca davvero tanto. Una volta che provate il comparto fotografico del Galaxy S21 Ultra, fidatevi che non riuscirete ad usare nessun altro dispositivo. Infatti, questo smartphone è l’unico device al mondo ad avere una ottica zoom 10X. Avete capito bene, non è uno zoom digitale, quello arriva a 100X.

Galaxy S21 Ultra, best camera-phone

Vi consigliamo il modello dell’anno scorso rispetto a quello di quest’anno, perché le differenze a livello di prestazioni sono davvero minime. L’Unica grande differenza, che può contare, è la presenza della S-Pen sul modello di quest’anno. Quindi, se pensate che per il vostro utilizzo, la smart pen sia un accessorio in più, non ci sono dubbi sulla scelta del modello giusto per voi. Come accennato poco fa, il punto di forza di questo dispositivo è il comparto fotografico. Qui trovate quattro camere che coprono tutte le focali necessarie in qualsiasi situazione in cui voi vi troviate. La vera chicca è la ottica zoom 10X che non esiste su nessun altro dispositivo. Perfino i fotografi ai matrimoni rimarranno a bocca aperte difronte il Samsung Galaxy S21 Ultra. Grazie a lui non perderete nessun momento importante della vostra vita.

Ovviamente lui non è solo camere, ha anche un potentissimo comprato hardware, ai livelli dei top di gamma di quest’anno. Dunque, fidatevi di noi, non potete perdere assolutamente questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 704,00 €. C’è solo una cosa da dire, WOW!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.