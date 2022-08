Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: eccolo lo sconto ASSURDO di 400€

Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nel taglio da 128GB nella colorazione Phantom Violet è in questo momento in super offerta su Amazon nella sua colorazione bianca. Questo eccellente flagship è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre grazie a un super sconto: 470 euro con le spese di spedizione gratuite. Parliamo di un taglio enorme sul prezzo di listino per un super smartphone con uno schermo immersivo e un chip è veloce e potente per giochi ad alto contenuto grafico e il multitasking.

Un top di gamma coi controfiocchiPhantom Violet

Samsung Galaxy S21 Ultra ha un display da 6,8” con risoluzione Quad HD+, con 3200 x 1440 pixel disponibili, e una frequenza di aggiornamento adattiva che copre 10-120Hz. Il che garantisce feed super reattivi e fulminei tempi di risposta al tocco in modalità Gioco. Supporta anche la S Pen, che introduce una nuova gamma di interazioni per questo dispositivo. Sotto l’elegante scocca vanta il primo processore da 5 nm in uno smartphone Galaxy, che racchiude prestazioni eccezionali e velocità impressionante in un chipset ancora più piccolo.

Questa straordinaria innovazione rende il Galaxy S21 Ultra 5G uno smartphone intelligente in grado di apprendere rapidamente. Il processore del Galaxy S21 Ultra 5G è dotato di piattaforma Samsung Knox per proteggere il tuo smartphone, mentre la tecnologia Knox Vault mantiene i tuoi dati biometrici crittografati. E con l’ampio lettore d’impronta digitale a ultrasuoni, puoi sbloccare il telefono rapidamente senza difficoltà.

Il sistema di fotocamera di questo smartphone 5G con quattro obiettivi e zoom spaziale mozzafiato ti faranno sentire quasi a contatto con i tuoi soggetti. Scatta foto ad alta risoluzione con il Video Snap in 8K e usa lo zoom per vedere ancora più da vicino i dettagli dei tuoi contenuti. Il video in 8K è la risoluzione più alta presente su uno smartphone Galaxy e ha 4 volte più pixel dei cellulari con 4K. Grazie a questa tecnologia, puoi scattare foto mozzafiato ad alta risoluzione direttamente dai video in 8K. Non devi nemmeno decidere se registrare un video o scattare una foto. Compralo su Amazon a 470€ La batteria da 5.000 mAh del Galaxy S21 Ultra 5G offre una carica sufficiente per tutto il giorno. Il potente chipset compatibile con il 5G assicura poi un’elevata velocità sia di upload che di download. Insomma, è uno smartphone dotato di una piattaforma hardware da top di gamma e funzionalità di rilievo, e oggi tutto questo ben di Dio può essere tuo, a soli 470€.

