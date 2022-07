Samsung Galaxy S21 Ultra: FINALMENTE una super offerta

Se vi piacciono gli smartphone Android, eleganti e con un comparto fotografico assurdo, non fatevi scappare queste offerte di Amazon sul Samsung Galaxy S21 Ultra. È un cameraphone sotto tutti i punti di vista. Chiunque guardi la scocca del Galaxy S21 Ultra non può che rimanere a bocca aperta di fronte ai suoi 4 grandi obiettivi. Ovviamente non è il numero a fare la differenza, ma la qualità. E su questo dispositivo trovate un’ottica zoom 10X unica nel suo genere, non esiste nessun altro smartphone al mondo con un’ottica così spinta. Molti potrebbero pensare che sia inutile o esagerata, ma vi possiamo garantire che una volta che la provate non ne potrete più fare a meno. Anche i fotografi professionisti durante un matrimonio o un compleanno, vi chiederanno quale è il vostro smartphone. Stiamo parlando di un super sconto del 55% che porta il prezzo su Amazon a soli 763,17 €.

Galaxy S21 Ultra a questo prezzo è un super affare

Vi consigliamo il modello dell’anno scorso rispetto al Galaxy S22 Ultra di quest’anno per due semplici motivi. Il primo è il costo, in quanto avete più o meno le stesse prestazioni e le stesse camere, ma a volte anche a metà del prezzo. Il secondo motivo è per la mancanza della S Pen. Infatti, se non avete il reale bisogno di questa feature meglio non averla. Perché il pennino rende il telaio del device più pesante ed ingombrante. Per il resto, le prestazioni di questo dispositivo sono Top sotto ogni punto di vista. Display, comparto hardware e fotocamere sono i suoi punti di forza.

I prezzi del Galaxy S21 Ultra che stanno girando in questi giorni su Amazon sono assurdi, come questa super offerta che porta il suo prezzo a soli 763,17 €. Inoltre, vi ricordiamo che il 12 e il 13 luglio ci saranno anche i Prime Day. Un motivo in più per tenere sott’occhio i vostri prodotti preferiti sul noto e-commerce. Quindi, il Samsung Galaxy S21 Ultra è un top di gamma da non farsi scappare. Se avete l’anima da fotografi, lui vi regalerà un sacco di emozioni.

