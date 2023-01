Samsung Galaxy S22 5G, OFFERTA SHOCK da eBay: prezzo in picchiata 200€ di sconto

Il Samsung Galaxy S22 5G (128GB) è in offerta su eBay a 589€, ovverosia molto meno rispetto al prezzo di listino che è 900,00 euro, e con le spedizioni rapide e gratuite. Un’occasione unica per mettere le mani su un gioiellino risparmiando 150 euro. In questo ottimo device, nella colorazione Phantom Black, le caratteristiche distintive della serie Galaxy sono state mantenute: display da 6,1” Dynamic AMOLED 2X, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e memoria interna espandibile.

Il Samsung Galaxy S22 5G è uno dei dispositivi migliori dell’azienda coreana. L’elegante parte posteriore realizzata con policarbonato rinforzato aggiunge stile e carattere a uno smartphone che con i suoi bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e il minuscolo foro per la fotocamera, valorizza lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6.1” a 60-120 Hz con tecnologia Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

E poi c’è la nuova tecnologia video, Auto Framerate, imposta la velocità f/s in funzione dell’ambiente circostante mentre la tecnologia Super Night Solution elimina il rumore in ogni fotogramma conferendo filmati vividi e di alta qualità, sia al sole che sotto le stelle. La straordinaria potenza del chip da 4 nm si riflette in ogni aspetto del tuo smartphone 5G, regalandoti favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata.

La batteria intelligente da 4.500 mAh si adatta all’uso del tuo smartphone e ottimizza i consumi, per garantirti più tempo di utilizzo per il tuo telefono. Potente e dotato di specifiche di primo piano, Galaxy S22 5G è uno dei best buy del momento considerando il prezzo della promozione. Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone Samsung Galaxy S22 5G su eBay a 589€. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

