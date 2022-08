Samsung Galaxy S22 5G+caricatore: che BOTTA con questo sconto FOLLE

“Le cornici sottili confluiscono in una scocca simmetrica lucida che offre un display ampio ed equilibrato. Come tocco finale, l’alloggiamento della fotocamera monocromatica circonda un sistema di fotocamere lineari”. Bello, elegante, e con una cura per i dettagli quasi maniacale, il Samsung Galaxy S22 5G è in offerta su Amazon a 699€, il 20% in meno rispetto al prezzo di listino che è 1.079,00 euro, e con le spedizioni rapide e gratuite. L’occasione per mettere le mani su un gioiellino come questo praticamente risparmiando circa 180 euro.

Samsung Galaxy S22 5G, il top SCONTATO

In questo ottimo device, nella colorazione Phantom Black, Pink Gold e Green le caratteristiche distintive della serie Galaxy sono state mantenute: display da 6,6” Dynamic AMOLED 2X, fotocamera con intelligenza artificiale, processore avanzato, connettività ultra-veloce, batteria a lunga durata e memoria interna espandibile. Galaxy S22+ 5G è uno dei dispositivi top di Samsung. L’elegante parte posteriore realizzata con policarbonato rinforzato aggiunge stile e carattere a uno smartphone che con i suoi bordi piatti avvolti da cornici quasi invisibili e il minuscolo foro per la fotocamera, valorizza l’Infinity-O Display FHD+ da 6.6” a 120Hz con tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster.

La straordinaria potenza del chip da 4 nm si riflette in ogni aspetto del tuo smartphone 5G, regalandoti favolosi scatti notturni, foto incredibilmente nitide di giorno e di notte e un’esperienza di gioco ottimizzata. È un kit professionale che sta tutto nel palmo di una mano. La tripla fotocamera posteriore e la fotocamera Selfie offrono hardware e software innovativi per riempire la galleria di contenuti da condividere, e il Super Clear Glass ti regala scatti da professionista in perfetto stile #nofilter. Puoi immortalare una scena con la fotocamera principale, poi ampliare la visuale con la fotocamera ultra-grandangolare o concentrarti su un dettaglio con il teleobiettivo.

Ricarica Ultra-Rapida per una batteria che ti accompagna tutta la giornata. La batteria intelligente da 4.500 mAh si adatta all’uso del tuo smartphone e ottimizza i consumi, per garantirti più tempo di utilizzo per il tuo telefono. In più questa edizione ha incluso il potente caricabatterie Super Fast Charger 45W. Insomma, Galaxy S22 5G è uno dei best buy del momento. Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone Samsung Galaxy S22 5G su Amazon a 699€, cioè quasi 200€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.