Samsung Galaxy S22, prezzo SHOCK su eBay per il top di gamma

Questa offerta di eBay sul super top di gamma Android Samsung Galaxy S22 ti permette di mettere le mani su uno tra i migliori device degli ultimi tempi pagandolo il giusto. Ad appena 635€, infatti, questa di eBay è la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare il top di gamma Android.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design bellissimo e accattivnte, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo epico su eBay per l’ottimo top di gamma Samsung Galaxy S22

Frontalmente è presente un bellissimo display Dynamic AMOLED 2x da 6.1 super fluido e ad altissima risoluzione, una fotocamera per selfie sempre eccellenti e una perfetta ottimizzazione delle cornici. Sotto il cofano non può che esserci un potentissimo processore octa core di ultima generazione per assicurarti un’esperienza sempre scattante e priva di lag, una mega batteria con ricarica rapida per tantissime ore di utilizzo e un modem 5G per navigare ad altissima velocità.

Sul retro, inoltre, come ogni device Samsung di fascia alta, anche sul Galaxy S22 trova posto un modulo fotografico multiplo capeggiato da un sensore ad altissime prestazioni per scatti sempre eccellenti e video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia alta di Samsung fintanto che è disponibile su eBay al miglior prezzo di sempre. Ricorda, infine, che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

