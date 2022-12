Samsung Galaxy S22, sconto SHOCK su eBay per il top di gamma Android

Questa offerta di eBay sull’ottimo Samsung Galaxy S22 è la migliore che ti possa capitare di scovare su tutto il web, complice un incredibile sconto del 26% che ti permette di risparmiare ben 210€ sul prezzo standard di vendita. Ad appena 589€, infatti, il top di gamma Android può essere tuo in pochissimi giorno con tanto di consegne rapide completamente gratuite; ricorda, inoltre, che se lo acquisti con PayPal puoi pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Samsung Galaxy S22 non solo è realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, ma monta una scheda tecnica che ti assicura sempre un’esperienza di utilizzo al top.

Prezzo regalo su eBay per Samsung Galaxy S22: affare d’oro da non perdere

Frontalmente il pannello Dynamic AMOLED da 6.1 pollici è una gioia per gli occhi con la sua altissima risoluzione e l’eccellente calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core ha a disposizione tanta RAM per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Come se non bastasse, il top di gamma di Samsung monta una batteria di nuova generazione che ti assicura tantissime ore di utilizzo senza fatica e, ovvaimente, monta anche una fotocamera tripla posteriore con una lente principale da ben 50 MP per fotografie ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Cosa stai aspettando? Metti nel carrello il top di gamma Android di Samsung fintanto che puoi acquistarlo con il 26% di sconto con un risparmio di ben 210€ sulla carta. Inoltre, se lo acquisti subito puoi riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo con le spedizioni completamente gratuite.

