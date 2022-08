Samsung Galaxy S22 Ultra: di nuovo in offerta su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone da acquistare e vuoi un Android top di gamma senza compromessi, la scelta è molto semplice. Non farti scappare questo affare assurdo su Amazon sul nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra. In effetti, ora ha un prezzo di soli 1.054,00 €. Ridicolo, è un folle sconto del 18%. Tuttavia, stiamo parlando dei tanto discussi flagship di Samsung quest’anno, nel bene e nel male.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco perchè lo dovete comprare

Il top di gamma ha già fatto parlare molto di lui. Non ci sono molte differenze rispetto al modello dell’anno scorso, ma ce n’è una particolarmente importante, ed è la più importante: la S-Pen. Il Galaxy S22 Ultra integra la famosa smartpen Samsung nel suo telaio. Ovviamente questo aumenterà leggermente le dimensioni e il peso del dispositivo. Tuttavia, questo è l’unico device al mondo con questa funzionalità e in effetti, il dispositivo è ottimo sia per il multitasking che per la produttività. Inoltre, il sistema fotografico del Samsung Galaxy s22 Ultra è semplicemente unico. Ha quattro potenti fotocamere, una delle quali è un obiettivo zoom 10x. È l’unico dispositivo mobile al mondo con questo elemento ottico integrato. Ti consente di catturare davvero qualsiasi dettaglio e preservare ogni ricordo della tua vita.

Naturalmente, l’elenco di tutte le cose buone di questo dispositivo è ancora lungo. Quello che possiamo dirti è che se stai cercando un prodotto top di gamma senza compromessi con un comparto fotografico eccezionale e super versatile, non puoi perdere questo affare su Amazon. Il Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 1.054,00 €. Sbrigati, sono rimasti solo pochi pezzi nei depositi Amazon a quest’ora. Inoltre c’è sempre la politica di Amazon soddisfatti o rimborsati. Se non sei soddisfatto del tuo acquisto, hai massimo 30 giorni di tempo per restituirlo. Tuttavia, siamo certi che approfitterai di questa offerta subito se avevi già adocchiato il flagship di casa Samsung.