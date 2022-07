Samsung Galaxy S22 Ultra: il RE è in SCONTO FOLLE su Amazon

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è lo smartphone nel momento. Grazie ai Prime Days di Amazon si porta a casa a soli 1099,00€ al posto di 1379 € e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo. C’è perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. I più esigenti troveranno poi anche un’ottima assistenza da parte di Amazon: garanzia per ben due anni c’è possibilità di contattare il supporto clienti sette giorni su sette, anche nei festivi, in caso di problemi.

Samsung Galaxy S 22 ultra 5G: perché comprarlo?

Sono tanti motivi per cui conviene comprare Samsung Galaxy S22 Ultra. In primo luogo, se siete degli amanti della fotografia da mobile, troverete in questo prodotto un prezioso alleato; ci sono tante fotocamere aborto e quella principale a una risoluzione di 108 megapixel. Può girare video in 8K a 30 fotogrammi per secondo ma le sorprese non finiscono qui. Il processore ochetta core garantisce performance unica e c’è anche il modem 5G per la connettività del futuro. La selfiecam garantisce invece autoscatti degni di nota (anche le video call saranno di altissima qualità).

Il design invece, è qualcosa di unico al mondo; è grande, è vero, ma il tutto è giustificato dall’eccellente qualità con cui è costruito. Lo schermo infatti, presenta specifiche tecniche da urlo come la tecnologia AMOLED, la risoluzione QHD È molto altro ancora. Parliamo di un pannello LTPO 2.0 con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, praticamente il migliore che si possa trovare inline.

La S Pen inclusa nel telaio del device (proprio come Galaxy Note di un tempo) e qualcosa di magico; dovete provarla per capirne le sue potenzialità; chiama prendere appunti o ama segnare tutto sul proprio device con le Note, deve prendere seriamente in considerazione questo telefono. A 1099,00€ con spedizione gratuita è il telefono perfetto perché cerca un business phone. Fate presto prima che termino le scorte che finisca l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.