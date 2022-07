Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo FOLLE su Amazon (-24%)

Se state cercando il top di gamma senza compromessi non fatevi scappare questa offerta ASSURDA su Amazon riguardante il nuovo Samsung Galaxy s22 Ultra. Infatti, il suo prezzo adesso è di soli 969,99 €. Assurdo, è uno sconto folle pari al 24%. Stiamo parlando comunque del flagship di casa Samsung che è stato tanto discusso quest’anno, sia nel bene, sia nel male.

Il top di gamma Samsung ad un prezzo folle

Questo top di gamma ha fatto molto parlare di lui. Le differenze rispetto al modello dell’anno scorso non sono tante, ma ce n’è una in particolare, che è la più importante di tutte: la S-Pen. Il Galaxy s22 Ultra integra all’interno del suo telaio la famosa smartpen di casa Samsung. Sì, questo aumenta un pochino le dimensioni della scocca e il suo peso. Tuttavia, questo è l’unico dispositivo al mondo dotato di questa feature. Infatti, questo device è perfetto per il multitasking e la produttività. Inoltre, il comparto fotografico del Samsung Galaxy s22 Ultra è letteralmente da paura. È dotato di quattro potenti camere di cui una è un ottica zoom 10 x. È l’unico device al mondo a montare un ottica del genere. Vi consente di catturare davvero qualsiasi dettaglio e di conservare ogni singolo ricordo vostra vita.

Ovviamente, la lista di tutti i pro di questo dispositivo è ancora molto lunga. Quello che vi possiamo dire noi è che se state cercando un top di gamma senza compromessi, con un comparto fotografico da paura e super versatile, non potete perdere assolutamente questa offerta folle su Amazon. Il Samsung Galaxy S22 Ultra può essere vostro a soli 969,99 €. Affrettatevi sono rimasti solo 2 pezzi a questo prezzo. Come dice la politica Amazon: soddisfatti o rimborsati. Avete 30 giorni per effettuare il reso se non siete soddisfatti dell’acquisto. Tuttavia, noi siamo più che sicuri che se acquisterete questo device non ve ne pentirete per nessun motivo al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.