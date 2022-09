L’attuale smartphone top di gamma del listino Samsung? La risposta, senza indugio, è la seguente: Galaxy S22 Ultra. Lo Z Fold4 non scherza mica, ma il dispositivo con display da 6,8″ ha pochissimi rivali (forse) sul mercato, ed è fenomenale in qualsiasi circostanza, dalla produttività all’intrattenimento.

Ebbene, oggi ci sono ottime notizie perché il Galaxy S22 Ultra 5G è acquistabile su eBay al prezzo di 969,90 euro. E a differenza di quanto si possa pensare, si tratta di un cifra davvero ottima se si considera che il prezzo di listino per questa configurazione è di 1379 euro.

Lo smartphone è venduto da un venditore professionale pienamente affidabile. Pensa che il suo feedback positivo è al 99,6%, basato su oltre 76mila recensioni. La spedizione, poi, è gratuita.

Samsung Galaxy S22 Ultra: è imbattibile

Signore e signori, siamo di fronte ad uno smartphone senza pari sul mercato. Quello che subito balza all’occhio è il display Dynamic AMOLED 2x da 6,8″ con Vision Booster e 1,750 nits di massima luminosità. Il refresh rate adattivo poi si spinge fino ai 120Hz, per una fluidità nella fruizione dei contenuti formidabile. Ed è il primo dispositivo della serie Galaxy con CPU da 4nm, pazzesco.

Visto uno schermo del genere, la S Pen (integrata) è uno spettacolo. La puoi usare per prendere appunti ma anche per editare video direttamente dallo smartphone. La latenza poi è stata ulteriormente migliorata rispetto al passato, quindi è quasi come se stessi usando un penna o una matita reale.

Dando un’occhiata alla scheda tecnica, il colpo d’occhio lo da il comparto multimediale. Sul retro troviamo infatti – tra le altre – una fotocamera da 108 megapixel che rende perfetto ogni scatto, con colori precisi e dettagli nitidi, anche di notte (Nightography). E per quanto riguarda i video, puoi contare sulla tecnologia Super Steady, che corregge le vibrazioni con un grandangolo più ampio e traccia gli oggetti per stabilizzare il movimento.

La configurazione del Galaxy S22 Ultra in offerta 969,90 euro su eBay è quella con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna, quindi non devi temere nemmeno che finisca lo spazio. Puoi sbizzarrirti come vuoi.

Immagine di copertina ©MKBHD

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.