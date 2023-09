Samsung Galaxy S23 con caricatore, sconto di 350€ su Amazon: oltre il MINIMO STORICO

Il gioiellino di Samsung, ovverosia il Galaxy S23 è in super offerta proprio oggi su Amazon con lo sconto importante del 28% sul prezzo di listino di 979€. Proprio così: questo dispositivo che fa di Imaging, IA evolutissima e sostenibilità tre degli elementi chiave che lo caratterizzano ora potete farlo vostro a 706€ con caricatore incluso e le spedizioni gratuite via Prime nella colorazione Phantom Black. Un risparmio notevole di quasi 250€ che diventano 350€ nel momento in cui sfrutterete l’iniziativa cashback Samsung.

Compra il telefono a 706€ entro il 17 settembre 2023 e dopo registra il tuo acquisto entro il 12 ottobre 2023 sul sito ufficiale del produttore, e otterrai 100€ di cashback e dunque l’ulteriore “sconto” di cui parlavamo.

Samsung Galaxy S23 8+128GB: 250€ di sconto immediato su Amazon

Ma quelli citati sono “solo” tre dei cardini principali attorno ai quali Samsung ha deciso di far ruotare l’esperienza della sua nuova gamma di smartphone. Altrettanto importanti sono l’esperienza di gaming che fa il salto di livello e si appoggia al processore Snapdragon, insieme a una batteria ottimizzata che si adatta alle varie modalità di utilizzo. Poi ovviamente ciascun modello ha delle specifiche univoche.

La nuova fotocamera consente agli utenti di realizzare video di livello cinematografico grazie alla funzione Nightography, la “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre un’esperienza premium, che comprende un’intelligenza artificiale rivoluzionaria, mentre il design dei device sottolinea l’impegno di Samsung per la sostenibilità grazie al maggior impiego di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy.

Un gioiello di smartphone che a queste condizioni non può non essere acquistato per portarsi a casa l’ultimo ritrovato in ambito hardware telefonico e non solo, ovviamente. Vai su Amazon e questo smartphone che ora puoi fare tuo a 706€ con le spedizioni gratuite. Un affarone per uno degli ultimi nati della famiglia di smartphone targati Samsung.

