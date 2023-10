Prendi ora il Samsung Galaxy S23 con il 10% di sconto!

Lo Smartphone Samsung Galaxy S23 è uno dei prodotti di punta della multinazionale sudcoreana, dalle prestazioni straordinarie. Parliamo di un telefono con connessione 5G, display da 6,1” priva di cornici, una RAM da 8 GB che combinata a una memoria da 128 GB lo rende molto fluido. E ancora, potrai inserire doppia scheda SIM. Bene, in una versione Green non molto comune che permetterà di distinguerti, lo Smartphone Samsung Galaxy S23 è in offerta con il 10% di sconto e lo pagherai solo 644,90 euro!

Samsung Galaxy S23: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche dello smartphone Samsung Galaxy S23. Partiamo dallo schermo, dotato di un display 6,1” con capacità 2340×1080 in FHD+, con 1750 nit. La Frequenza di aggiornamento è adattiva 48~120 Hz. Il sistema operativo è ovviamente Android, il che garantisce prestazioni elevate, tante funzioni ma anche maggiore sicurezza nella navigazione. Molto potente poi il Processore : parliamo infatti dello Snapdragon® 8 Gen 2 per Samsung Galaxy Octa-Core.

Sbalorditiva poi la fotocamera. Quella principale è ultra-grandangolare 12 MP, grandangolare 50 MP, con Teleobiettivo da 10 MP. La fotocamera frontale, quella molto importante per selfie e videochiamate, è invece da 12 MP. Ma a ciò dobbiamo aggiungere altre funzioni interessanti, come la tecnologia Dual Pixel della fotocamera anteriore mette a fuoco in modo più rapido e preciso, anche con scarsa luminosità. L’IA per il riconoscimento degli oggetti restituisce colori autentici, per selfie straordinariamente reali. La batteria è da 3.900 mAh, con possibilità di ricarica rapida. Parliamo di un telefono compatto e facilmente tascabile, di 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. Per quanti poi sono preoccupati da acqua o polvere per quando fanno sport o dove lavorano, diciamo anche che è resistente all’acqua IP68. Dotato, inutile dirlo, anche di impronta digitale.

Dunque, uno straordinario telefono, come del resto tutti quelli della linea “S” di Samsung, vale a dire i telefoni di fascia medio-alta della multinazionale sudcoreana. Oggi sarà tuo a soli 644,90 euro grazie al 10% di sconto!

